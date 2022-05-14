تفاصيل أول صورة فوتوغرافية للثقب الأسود.. تؤكد توقعات أينشتاين «فيديو»

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، تفاصيل الكشف عن أول صورة فوتوغرافية للثقب الأسود، موضحًا أن مجرة درب التبانة نقطة من الكون العميق، فالصور الأخيرة أثبت أن الثقب الأسود موجود في مرجة درب التبانة، ويبعد 26 مليار سنة ضوئية، مضيفًا: «لدينا تليسكوب فلكي في مصر من سنة 54 ويصل لـ23 مليار سنة ضوئية».

نهاية الكون مجرد شائعات

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، إن الثقب الأسود تحدث عنه أينشتاين من القرن الماضي، محذرًا من الشائعات التي يرددها البعض حول نهاية الكون فهي أبعد ما يكون عن الصواب، فهي أمور لا يعلم عنها أحد.

ثقب أسود عملاق يتمركز في وسط مجرتنا

وواصل رئيس معهد البحوث الفلكية كاشفا أن علماء الفلك تحدثوا عن صورة التقطت للمرة الأولى لثقب أسود عملاق يتمركز في وسط مجرتنا المعروفة باسم مجرة درب التبانة، حيث يبلغ حجم الثقب الأسود المسمى «ساجيتاريوس إيه ستار» ويبلغ حجمه أربعة ملايين ضعف حجم الشمس.

كان الاتحاد العلمي الدولي «إيفنت هورايزن تيليسكوب»، قد كشف عن نجاح فريق يضم أكثر من 300 عالم في تقديم أول صورة فوتوغرافية لما يعتقد أنه مركز مجرّتنا، كأول دليل مرئي على وجود ثقب أسود هائل.

وتؤكد الصورة توقعات العالم الشهير ألبرت أينشتاين المتعلقة بنظرية النسبية العامة، فيما قال أحد علماء الفلك في الاتحاد العلمي الدولي إيفنت هورايزن تيليسكوب إن صورة الثقب الأسود تعد ثمرة عمل دام 50 عامًا.