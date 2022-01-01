10 ظواهر فلكية في شهر يناير 2022 أبرزها اكتمال القمر وشهب الرباعيات

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له أعده الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر يناير 2022، التي يمكن رصدها في سماء مصر بالعين المجردة أو النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة، موضحًا أنه في 2 يناير يظهر القمر الجديد «محاق يناير»، ويوم 3و4 من نفس الشهر تظهر زخة شهب الرباعيات، ويوم 17 يناير يقترن القمر مع النجم بولوكس «بيتا برج الجوزاء/ التوأم».

وترصد «الوطن» في السطور التالية أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر يناير 2022.

- 2 يناير - القمر الجديد «محاق يناير»

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئياً في السماء طوال الليل في ذلك اليوم وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات البعيدة.

-يوم 3 و4 يناير زخة شهب الرباعيات

وهي من زخات الشهب المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهاب في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو ويكون أفضل وقت لرؤية الشهب هو بعد منتصف الليل بعيداً عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

- يوم 4 يناير

يقترن القمر مع كوكب زحل.

- يوم 6 يناير

يقترن القمر مع كوكب المشتري.

- يوم 7 يناير

كوكب عطارد في أقصى استطالة له من الشمس تبلغ 19.2 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد.

- يوم 13 يناير

يقترن الكوكبان عطارد وزحل.

- يوم 17 يناير - اكتمال القمر «بدر يناير».

ويبدو القمر بدراً في الفترة من 16 إلى 19 يناير، أما ذروة البدر فسيكون في 17 يناير حيث يكتمل قرص القمر تماماً ويبلغ لمعانه 99.8 % ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون «قمر الذئب» لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج بيوتهم كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد.

- يوم 17 يناير

يقترن القمر مع النجم بولوكس «بيتا برج الجوزاء/ التوأم».

- يوم 18 يناير

اقتران القمر مع خلية النحل علماً بأن رؤية هذا المشهد يحتاج إلى استعمال نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، حيث إن الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

- يوم 29 يناير

اقتران القمر مع المريخ فجرًا باتجاه الشرق.