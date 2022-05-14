طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح مُحملة بالأتربة وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، نشاطا للرياح المُحملة بالأتربة وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الشمالية، حيث تتعرض تلك المناطق لتقلبات الطقس بشكل مستمر نظرا لقربها من البحر، فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس تزامنا مع امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

طقس كفر الشيخ اليوم.. توقعات بسقوط أمطار

كما يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، سقوط أمطار خفيفة خلال اليوم وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، حيث يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ونشاطا للرياح خفيفة على بعض المناطق وشديدة على أخرى تكون مُحملة بالأتربة.

هدوء حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

تشهد حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز هدوءًا حيث خرجت المراكب لكن بشكل قليل عن المتعاد يوميا وفقا لمصدر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان كفر الشيخ، وذلك بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، الذي يشهد رياحا تؤثر على حركة الصيد.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن بعض المراكب تزودت بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء البرلس، تمهيدا للخروج في رحلات صيد لكن بأعداد قليلة نسبيا، مضيفاً أن الصيادون خرجوا للبحث عن أرزاقهم في بحيرة البرلس والبوغاز برغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم، الذي يشهد رياحا.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

فيما رفعت أجهزة المحافظة المختلفة حالة الطوارئ، بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، ويستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لتلقي شكاوى المواطنين والطلاب تزامنا مع بدء امتحانات الصفالثالث الإعدادي الترم الثاني، وجرى التنسيق بين مختلف الجهزة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.