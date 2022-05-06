طقس كفر الشيخ اليوم.. معتدل ورياح بالمناطق الشمالية

تشهد محافظة كفر الشيخ اليوم، طقسا معتدلا مع السماء الصافية على بعض مناطق الأقليم، بينما يكون محملا بالرياح الخفيفة في المناطق الأخرى وخاصة مناطق المحافظة الشمالية، ما دفع أجهزة المحافظة لاستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات فضلا عن استمرار حركة الصيد.

طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح بالمناطق الشمالية

وتشهد المناطق الشمالية خاصة مدن «بلطيم، الحامول»، رياحا خفيفة غير مثيرة للأتربة، ما يزيد الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم قبل نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتوافد المصطافون إلى الشواطئ الـ6 لقضاء العطلة قبل العودة للعمل والامتحانات.

استمرار حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

قال مصدر في غرفة العمليات بديوان عام كفر الشيخ، إن حركة الصيد مستمرة في بحيرة البرلس والبوغاز رغم طقس كفر الشيخ اليوم، حيث خرج الصيادون في رحلات صيد في البحيرة والبوغاز بحثا عن أرزاقهم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن ميناء الصيد بالبرلس إجازة رسمية اليوم ويستأنف أعماله غدا السبت حيث من المقرر أن تتزود المراكب بالوقود ومستلزمات الصيد وتخرج في رحلات صيد طويلة تستمر لشهر أو شهرين في مياه البحر الأبيض المتوسط.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ورفعت أجهزة المحافظة المختلفة حالة الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، وتحسبا لوقوع أي طارئ قد يحدث، وجرى التنسيق بين مختلف المرافق وخاصة مرفقي الكهرباء والمياه للتعامل مع أي أعطال قد تحدث.