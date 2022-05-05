طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح شديدة محملة بالأتربة والصيادون يحجمون عن العمل

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم الخميس، رياحا شديدة محملة بالأتربة الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، ما جعل الأجهزة التنفيذية ترفع حالة الطوارئ الكبرى؛ لمواجهة تقلبات الطقس الذي منع المواطنين من استكمال الاحتفال بعيد الفطر المبارك في بعض المناطق.

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طقس كفر الشيخ اليوم بارد ورياح خفيفة إلى شديدة

ويكون طقس كفر الشيخ اليوم باردا على بعض مناطق المحافظة، بينما تنشط رياح خفيفة إلى شديدة على كافة المناطق، وتكون مصحوبة بالأتربة خاصة في المناطق الشمالية كمدن بلطيم ومصيف بلطيم والحامول ودسوق ومطوبس وفوة، وتستمر احتفالات المواطنين بعيد الفطر في المدن، بينما منع الطقس بعض المواطنين من استكمال احتفالاتهم.

ووفقا لمصدر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام كفر الشيخ، فإن هناك إقبالًا متوسطًا على مصيف بلطيم بسبب الرياح وبرودة الجو، بينما تشهد بعض الحدائق العامة بالمحافظة زحاما من قبل الأهالي الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر بها.

إحجام الصيادين عن الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

وأكد المصدر لـ«الوطن»، إحجام الصيادين على الخروج في رحلات صيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، حيث أن بحيرة البرلس والبوغاز يشهدان ارتفاعا في الأمواج ما يجعل الصيادين يحجمون عن الصيد رغم عدم تعطيل حركة الصيد في البحيرة والبوغاز ومياه البحر الأبيض المتوسط، لكن هناك إقبالا ضعيفا من الصيادين على الخروج في رحلات.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، إذ تنعقد غرفة العمليات الرئيسية بشكل مستمر لمواجهة تقلبات الطقس، كما جرى ربطها بغرف العمليات الفرعية في المدن والقرى، مع التنسيق بين المرافق المختلفة لمواجهة أي طارئ قد يحدث.