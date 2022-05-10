طقس كفر الشيخ اليوم.. أجواء مشمسة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، كما غطت الشمس بعض المناطق، ورفعت أجهزة المحافظة المختلفة حالة الطوارئ، لمواجهة تقلبات الطقس، بينما يستمر الصيادون في البحث عن أرزاقهم داخل بحيرة البرلس.

طقس كفر الشيخ اليوم غير مستقر

يغلب عدم الاستقرار على طقس كفر الشيخ اليوم، بعد هبوب رياح خلال اليوميين الماضيين، إذ تتعرض بعض المناطق إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة المناطق الشمالية التي شهدت هبوب رياح شديدة خلال الفترة الماضية، كما أن هناك سطوعا للشمس على مناطق أخرى.

استمرار حركة الصيد

استمرت حركة الصيد في بحيرة البرلس والبوغاز، وسط انتعاشة ملحوظة، فضلا عن استمرار الحركة في ميناء البرلس، بعد استقرار طقس كفر الشيخ اليوم، بالنسبة للصيادين، الذين خرجوا في رحلات صيد، بينما تزودت المراكب بالوقود ومستلزمات الصيد المختلفة، تمهيدا للخروج في رحلات طويلة الأمد، تستمر بالشهر والإثنين في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال مصدر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لـ«الوطن»، إن حركة الصيد تشهد انتعاشة في فصلي الربيع والصيف، بسبب هدوء الأمواج بعد انتهاء نوات فصل الشتاء، التي يؤثر على أرزاقهم بشكل كبير، لكن استقرار الطقس اليوم، شجعهم على الخروج للبحث عن أرزاقهم.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

رفعت أجهزة المحافظة، خاصة مرفق الكهرباء، حالة الطوارئ لمواجهة أي أزمات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لتأثيرها على كفاءة الأسلاك، خاصة غير المعزولة، بينما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين.