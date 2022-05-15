الجامعات تشدد على تجديد «كارنيه» الكلية تجنبا لمنع الدخول

وجهت الجامعات الحكومية، نداءً للطلاب بمختلف الفرق الدراسية للعام الجامعي الجاري 2021-2022، من غير المسددين لرسوم المصروفات الدراسية للعام الجامعي حتى الآن، بضرورة التوجه إلى مكاتب شؤون الطلاب لسدادها وتجديد «الكارنيه» الخاص بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري2021-2022 للدخول للكليات، وأنه بعد انتهاء المدد المعينة لن يستطيع الطالب المرور من بوابات الكليات المختلفة.

موضحة أن هناك عددا من التيسيرات أيضا تتمثل في أن الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية عليهم التوجه لمكاتب رعاية الشباب لتقديم الأوراق اللازمة للإعفاء من دفع المصروفات الدراسية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، أن إجراء منع الدخول من البوبات إجراء روتيني وطبيعي من الكليات، وأن تجديد «كارنيه» الجامعة «شئ طبيعي» ومهم جداً لمتابعة خط سير الدراسة للطالب بالجامعة.

و في السياق ذاته، أعلنت كلية الطب جامعة عين شمس، عن استخدام البوابات الإلكترونية بالكلية لدخول الطلاب، وذلك عن طريق «الكارنيه» الموجود مع كل طالب، موضحة أنه لن يسمح بدخول أي طالب دون «الكارنيه» المخصص للعبور من البوابات الإلكترونية.

و أضافت الكلية في منشور لها، أنه يجب على الطلاب المنتهية تصاريح «الكارنيه» الخاص بهم التوجه لشؤون الطلاب لتسليمها وسرعة التوجه للكلية لاستلام «الكارنيه» المفعل، الذي لن يتمكنوا من دخول الكلية أو الجامعة من دونه.