الجامعات تكثف إجراءات التعقيم قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي ومواعيد تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو، وضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والاستمرار في تعقيم جميع المنشآت الجامعية بجانب التأكيد على توافر الفرق الطبية المختلفة بمداخل ومخارج الجامعات لإجراء الفحوصات اللازمة التي تثبت الإصابة بكورونا من عدمه.

تطهير دوري للمنشآت الجامعية قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

و أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، و المتمثلة في مواصلة عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية والتأكيد على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين الطلاب داخل لجان الامتحانات مع التشديد على ضرورة تخصيص عدد من اللجان الطبية المختلفة الموزعة بمداخل ومخارج الجامعات والكليات والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه بكورونا، مؤكداً أن الجامعات ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي 2022.

امتحانات الفصل الدراسي 2022

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التزام الجامعة بكافة القرارات الخاصة بوزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والمتمثلة في تطبيق التباعد الاجتماعي وإجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية بما يحقق السلامة والوقاية لجميع الطلاب ومنتسبي الحرم الجامعي.