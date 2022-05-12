10 إجراءات للجامعات قبل امتحانات التيرم الثاني.. تعرف عليها

اتخذت الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية عددا من الإجراءات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، وفي ظل تطبيق إجراءات تفشي فيروس كورونا.

إجراءات الجامعات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وشملت الإجراءات ما يلي:

- تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول و الخروج

- الحصول على لقاح كورونا شرط دخول الامتحانات

- تخصيص فرق طبية و عربات اسعاف و تهوية جيدة داخل لجان الامتحانات خاصة مع دخول فصل الصيف

- تخصيص لجان ممتحنين لمتابعة الامتحانات و اي شكاوى لها

- التوسع من الاختبارات الالكترونية و الموضوعية في امتحانات 2022

- التأكيد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة

- التشديد على سرعة تصحيح أوراق الامتحانات بسرعة

- التأكيد على أن تكون الامتحانات من المناهج المقررة

- تشكيل غرفة عمليات كاملة لمتابعة الامتحانات ورصد أي شكاوى

إعلان الجداول خلال الأسبوع الم

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيناقش في إجتماعه المقبل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرتوش النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وكذلك متابعة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا بجانب الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الجاري للعام الجامعي 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا والانتهاء من إعلان الجداول خلال الأسبوع المقبل.