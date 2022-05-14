6 حرائق في أسبوع بالقاهرة.. ونائب المحافظ: «السلامة المهنية» داخل المباني الحل

شهدت محافظة القاهرة خلال الأسبوع الماضي اندلاع 6 حرائق في عدد من الأحياء ومنها حريق شقة الواحة شرق مدينة نصر مما أسفر عن وفاة الكابتن خالد كمال زكى لاعب النادي الأهلي ونجله بعد سقوطهما من الطابق العاشر هربا من جحيم النيران وحريق أخر في وكالة البلح والموسكي والبساتين وغيرها.

ضوابط الحماية للعقارات

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الحل الأمثل الجاري اتباعه حاليا تطبيق اشتراطات الحماية والسلامة المهنية على العقارات السكنية والتجارية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من أي كوارث بشكل كبير، مضيفا لـ«الوطن» أن من ضمن اشتراطات البناء الجديدة ومن شروط التصالح في مخالفات البناء تطبيق ضوابط الحماية المدنية على المباني من أجل سلامة السكان وتفادي المخاطر، مؤكدا أن هذا ليس تضييقا على المواطنين كما يظن البعض بل في صالحهم وخدمتهم حيث يمكن التعامل مع أي ظرف طارئ بشكل سريع يضمن الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات بشكل كبير قبل وصول سيارات الحماية المدنية والمطافئ.

الحماية المدنية ضمن اشتراطات التصالح

وأشار إلى أن اللجان التي تقر التصالح في مخالفات البناء أو الحصول على رخصة البناء يكون في عضويتها ممثل لوزارة الداخلية وتحديدا الحماية المدنية من أجل مراجعة الضوابط والاشتراطات المتبعة في أي عقار أو منشأة تجارية لضمان السلامة وتوخي الحذر لمواجهة أي ضرر على الفور.

وقال نائب المحافظ، رحم الله ضحية حريق مدينة نصر وخالص العزاء لأسرته، داعيا المواطنين إلى التعاون في اتباع إجراءات السلامة داخل المباني من أجل التدخل السريع حال حدوث أي حريق وخلافه داخل أي وحدة سكنية أو تجارية من أجل الصالح العام ودرء أي مخاطر.