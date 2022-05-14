صناع يوم 13 يستعدون لطرح الدعاية الخاصة للفيلم: رعب وتشويق

يستعد صناع فيلم يوم 13 لانطلاق الدعاية الخاصة بالفيلم الجديد، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي قريبًا، والذي تدور أحداثه في إطار من دراما الرعب والإثارة والتشويق، ويجمع بين عدد كبير من النجوم.

أبطال فيلم يوم 13

يضم فيلم يوم 13 عددا من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، أحمد داوود، شريف منير، وعدد من ضيوف الشرف منهم نسرين أمين، محمود عبدالمغني، أروى جودة، محمود حافظ، جومانا مراد، فيدرا، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وحّل الفنان شريف منير، بدلًا من الفنان محمد شاهين الذي أصيب وقت التصوير في نهاية 2019 واستدعت إصابته وقتًا طويلًا من العلاج الطبيعي والسير على عكاز، الأمر الذي كان يهدد توقف تصوير الفيلم، الأمر الذي اضطر شاهين للاعتذار عن الدور.

تأجل طرح الفيلم بسبب كورونا

والفيلم تم انتهاء التصوير منه منذ نحو عامين، وتم تأجيل طرحه بدور السينما بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في توقف كل أشكال الحياة وإغلاق السينما والمسارح، وقررت الشركة المنتجة لـ فيلم يوم 13 طرحه بالسينما خلال الأيام القادمة أو بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة عن تريلر الفيلم، والذي سيطر عليه الغموض والرعب من خلال باب أسود يفتح من تلقاء نفسه وتخرج منه أيادي كأنها تستغيث وتطلب النجدة، وكتب عليه: أول فيلم عربي روائي في العالم 3 D ثلاثي الأبعاد.