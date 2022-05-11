محمد طعيمة يروي مواقف كوميدية في كواليس مسلسل مكتوب عليا بسبب «ارتقاء»

كشف الفنان محمد طعيمة، كواليس تقديمة شخصية «ارتقاء» ضمن مسلسل مكتوب عليا الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، على شاشة «دي إم سي» من بطولة الفنان أكرم حسني، إذ إن شخصية «علاء» التي كان يقدمها في المسلسل اتهمت في قضية قتل، واضطر للتخفي في زي نسائي، وتقمص شخصية سيدة باسم «ارتقاء»، وعمل في صالون حريمي.

موقف كوميدي مع الفنانة هناء الشوربجي خلال كواليس العمل

وأضاف «طعيمة»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه أثناء تقديمه شخصية «ارتقاء» وقع موقف كوميدي مع الفنانة هناء الشوربجي خلال كواليس العمل، إذ ظنت هناء الشوربجي بأن «ارتقاء» سيدة بالفعل وليس محمد طعيمة، معقبًا: «كنت داخل على الفنانة هناء الشوربجى بدور ارتقاء في الكوافير، وسلمت عليها وكان لديها يقين بأننى امرأة، وقلت لها أنا محمد طعيمة، وظلت تنظر لي على أنى امرأة».

استوحيت شخصية «ارتقاء» من سيدات على «تيك توك»

وأشار محمد طعيمة، إلى أن المخرج التنفيذي تدخل على الفور وشرح لها بأن شخصية «ارتقاء» هي نفس شخصية محمد طعيمه، معقبًا: «بس كانت مصرة أني سيدة وليس محمد طعيمة»، موضحًا أن من رشحه لهذا الدور هو الفنان أكرم حسني وكذلك الفنان كريم أبوزيد، كما أنه استوحى الشخصية من العديد من النساء، اللاتي يقدمن فيديوهات على «تيك توك».