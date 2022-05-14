طلاب الشهادة الإعدادية بدمياط يؤدون امتحان اللغة العربية.. و«التعليم»: متابعة أولا بأول

أدى اليوم السبت 30361 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و1137 بالشهادة الإعدادية المهنية في محافظة دمياط امتحان اللغة العربية، وذلك بعدد 167 لجنة على مستوى محافظة دمياط وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية الامتحانية، حيث تواصلت مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على انتظامها تحت مظلة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

توفير مناخ ملائم للطلاب

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مجددًا على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، والتواصل معهم للاطمئنان على مستوى الامتحان.

من ناحيته، أكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول بجميع الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وذلك للتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ.

غرفة عمليات رئيسية

وأوضح أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة الموقف الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتعامل مع أي طارئ قد يحدث، وتلافيه على وجه السرعة، مشيرًا إلى أنه ووفقاً لتوجيهات محافظ دمياط بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز توزيع الأسئلة، فقد تم فوراً توجيه إدارة المتابعة وتقويم الأداء بتخصيص عضو متابعة لكل إدارة تعليمية لمتابعة سلامة حجرة الأسئلة من حيث الغلق والتشميع والتأكد من سلامة المظاريف داخل الغرفة وعدم التلاعب بها والتأكد من التزام خطوط سير توزيع الأسئلة بمسارها الصحيح ووصولها إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ.

جدير بالذكر أنه ومنذ الأمس تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتأكد من جاهزية اللجان لانطلاق الامتحانات التي تستمر حتى 19 مايو 2022.