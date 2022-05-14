«تنسيق الجامعات»: ملتزمون بقواعد 2021 حتى الآن.. و75 رغبة لكل طالب

أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لا توجد أي تغييرات بشأن قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية، وأنها ما زالت كما كانت عام 2021، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر أي قرارات بشان تعديل القرارات الخاصة بتنسيق القبول للعام الجامعي المقبل 2021-2022، لافتا إلى أن قواعد عدد الرغبات المسموح بها لكل طالب من طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات كما هي والمتمثلة في 75 رغبة لكل طالب، بمختلف مراحل التنسيق.

عدد رغبات التنسيق 75 لكل طالب بتنسيق 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمسرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ملتزمة حتى الآن بقواعد تنسيق القبول وكذلك الاستعداد التام لتنسيق 2022 من خلال تحديث السيرفرات الخاصة بموقع التنسيق وتجهيز أكثر من سيرفر للموقع، وكذلك الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بجامعات الإسكندرية لطلاب الوجه البحري وأسيوط لطلاب الوجه القبلي، لافتا إلى أنه سيجري الفترة المقبلة الكشف عن كل مواعيد فتح مكتب التنسيق أمام الطلاب، خاصة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من خارج مصر.

«التعليم العالي»: لا تعديل في قواعد التنسيق

وفي السياق ذاته، أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أتاحت كل أسماء المعاهد والكليات والجامعات المعتمدة والمعترف بها من قبل الأعلى للجامعات وكذلك الأكاديميات، حتى لا يقع الطلاب فريسة وضحايا لمنعدمي الضمير، مناشدا جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التحري الجيد عن الكيانات التعليمية المعتمدة.