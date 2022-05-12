فوز 22 شخصا في قرعة الحج بمحافظة شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فوز 22 شخصا في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام محافظة شمال سيناء.

مراعاة الشفافية في عملية القرعة

وقال اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، إنّه جرى مراعاة الحيادية والشفافية، حيث تمت القرعة إلكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، مقدّما تهنئته لجميع الفائزين مع التمنيات بالفوز في السنوات المقبلة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

188 شخصا تقدموا لقرعة الحج هذا العام

وأضاف اللواء ممدوح أبوزيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، أنّ إجمالي عدد المتقدمين بلغ 188 شخصا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم 21 شخصًا، علاوة على شخص واحد من كبار السن، و11 آخرين بصفة احتياطية.

وأشار مدير الأمن، إلى أنّ الفائزين موزعين على مختلف أقسام ومراكز المحافظة بواقع 4 أشخاص من قسم أول العريش، و5 أشخاص من قسم ثان العريش، و5 أشخاص من أقسام شرطة ثالث ورابع العريش والشيخ زويد، و3 أشخاص من قسم بئر العبد، و3 أشخاص من قسم رمانة، وشخص من أقسام رفح والحسنة والقسيمة ونخل، بخلاف شخص من كبار السن، علاوة على اختيار 11 شخصًا آخرين بصفة احتياطية ليحلوا محل من يعتذر أو من لم يتمكن من السفر لأي ظروف طارئة.

قرعة الحج عن طريق الحاسب الآلي

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي بمقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش، بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، اللواء ممدوح أبوزيد، مدير أمن شمال سيناء، ومساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، ومساعدو مدير الأمن ومسؤولو الشؤون المالية والإدارية، والشيخ محسن أبوالقاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والدكتور إبراهيم جمعة، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.