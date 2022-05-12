فوز 305 مواطنين في قرعة الحج بالبحيرة.. 3% لكبار السن وذوي الهمم

شهد المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، نائبا عن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات، مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام للعام الحالي والتي أجرتها مديرية الأمن بمجمع دمنهور الثقافي.

قرعة الحج لموسم 2022

وأكد اللواء أحمد عرفات خلال كلمته على جهود وزارة الداخلية لتوفير كافة السبل للتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني على شبكة الإنترنت يسمح للمواطنين التقديم على قرعة الحج.

وأشار عرفات إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 2111 شخصا، وإجمالي الفائزين بالقرعة 305 مواطنين، منهم 9 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، موزعين على مراكز وأقسام المحافظة بالشكل التالي:

«مركز دمنهور 19 مواطنا - قسم دمنهور 28 مواطنا - غرب النوبارية 6 مواطنين - مركز كفر الدوار 13 مواطنا - المحمودية 16 مواطنا - بدر 9 مواطنين - رشيد 18 مواطنا - قسم كفر الدوار 16 مواطنا - وادي النطرون 6 مواطنين - أبو المطامير 14 مواطنا - أبو حمص 18 مواطنا - إدكو 17 مواطنا - الدلنجات 19 مواطنا - الرحمانية 6 مواطنين - حوش عيسى 12 مواطنا - شبراخيت 14 مواطنا - كوم حمادة 41 مواطنا - إيتاي البارود 24 مواطنا»، بالإضافة لعدد 153 مواطنا على قائمة الاحتياطي.

وكيل الأوقاف يقدم التهنئة للحجاج الفائزين

كما قدم وكيل وزارة الأوقاف التهنئة للحجاج الفائزين، مشيرا إلى أن الحج هو الذي يطهر الذنوب وهو فرصة للقلوب والألسنة أن تتطهر وتعيش حياة الإيمان والإسلام فعليكم أن تغتنموا كل ثانية وأنتم على هذه الأرض الطاهرة.

شهد إجراء القرعة كل من اللواء عمرو الطنيخي، مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، والعميد تامر عبد الغني، الإدارة العامة للشئون الإدارية، وقيادات مديرية الأمن ومحمد عبد المجيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.