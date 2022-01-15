دليل خدمات إدارة البساتين بالزراعة.. أبرزها تراخيض الشتلات (إنفوجراف)

أصدَر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد الثاني من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن.

ويستعرض هذا العدد من خلال إنفوجراف، الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات، والمستندات المطلوبة، كذلك الرسوم المقررة.

5 خدمات تقدمها الإدارة المركزية للبساتين للمزارعين

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ووفقا للإنفوجراف، تتنوع الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للبساتين، حيث يأتي على رأسها:

- استخراج تراخيص لإنتاج شتلات الخضر من خلال الصوبة أو المشتل المكشوف.

- استخراج تراخيص صوبة لإنتاج محاصيل الخضر.

- استخراج ترخيص مشتل لإنتاج شتلات الفراولة.

- استخراج ترخيص إنشاء أو تجديد أو إحلال حديقة فاكهة.

إتاحة تقديم شكاوى بشأن تضرر المحاصيل بالآفات

كما أوضح الإنفوجراف، سبل التقدم بشكاوى تضرر المحاصيل من الإصابات والآفات او التقاوي، لاتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لعلاجها.

وأوضح الإنفوجراف، جميع الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على أي من هذه الخدمات، التي تجرى من خلال أقسام البساتين بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، كذلك الرسوم المقررة لكل خدمة من هذه الخدمات.

يذكر أنَّ مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر 3 إصدارات وهي: «الزراعة في سبوع»، والذي يلقى الضوء على أنشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و«الزراعة في كل مصر»، الذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، السبت، وذلك في إطار الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.