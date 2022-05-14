معدات الكنس الآلي تغزو شوارع المقطم.. وتلقي شكاوى المواطنين بالمعادي إلكترونيًا

شهدت أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل خلال الساعات الماضية أعمال تطوير في مجالات متنوعة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

استخدمت المنطقة الجنوبية بالعاصمة سيارات الكنس الآلي في نظافة شوارع ومحاور حي المقطم كبديل عن الوسيلة التقليدية في تنظيف الشوارع والكنس بواسطة عامل النظافة، وتم مد المعدات لكل أحياء السيدة زينب ومصر القديمة وحلوان والتبين ودار السلام والمعادي والبساتين من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

حل شكاوى المواطنين

وتلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقرير بشأن استمرار أعمال نظافة الأحياء للقضاء على شكاوى المواطنين واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين بأحدث المعدات، فضلا عن الاستعانة بأول جهاز تم تركيبه في محافظة القاهرة وتحديدا في حي المعادي، لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة ببعض الخدمات التي يقدمها الحي على مدار 24 ساعة وأيام العطلات والإجازات من أجل خدمة أفضل للمواطنين من خلال الكشك الإلكتروني لتلقى الشكاوى والطلبات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

تفعيل خدمات المحليات إلكترونيًا

أشارت جيهان إلى أنه جار العمل على تعميم خدمات المحليات إلكترونيًا من أجل تقديم خدمة سريعة للمواطن في أي وقت، مؤكدة أن الكشك الإلكتروني مزود بتليفون وكاميرا للتواصل مع مؤدي الخدمة ويتلقى طلبات الأهالي وعرضها على المسؤولين لإيجاد حلول لها و هو مزود بماسح ضوئي يساعد على طبع أي أوراق للمواطن، ويتم الضغط على زر الإرسال لإرسالها للجهة المطلوبة.

وشددت على استمرار حملات النظافة لتحقيق الانضباط العام ورفع وإزالة كل المظاهر العشوائية بالطريق العام، حفاظاً على المظهر الحضاري طبقا لتوجيهات و قامت الأجهزة التنفيذية بحي طره بحملات النظافة اليومية والتي شملت رفع المخلفات بشارع مصر حلوان الزراعي وشارع معهد أمناء الشرطة والاوتوستراد والكورنيش والشوارع الداخلية حيث تم رفع كافة التراكمات والرتش والمخلفات بالتنسيق مع الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرع هيئة النظافة.