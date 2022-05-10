محافظ الشرقية: خطة تطوير شوارع الزقازيق تسير بخطى ثابتة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن خطة رصف وتطوير وتجميل ورفع كفاءة البنية التحتية بشوارع مدينة الزقازيق، تسير بخطى ثابتة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

انتهاء أعمال الرصف والتطوير بمنطقة القومية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الثلاثاء، مع محسن لطفي، نقيب المعلمين بالشرقية، واللواء حسن متوكل، رئيس مجلس إدارة شركة النخبة الطبية، المسند لها أعمال تطوير مستشفى المعلمين بمنطقة القومية، للاطمئنان على أعمال تطوير امتداد شارع القومية، أمام مستشفى المعلمين ومدرسة القومية، والتعرف على الجدول الزمني لانتهاء أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة، حتى يتسنى افتتاح مستشفى المعلمين في الفترة القادمة.

صناديق قمامة بشكل حضاري بشوارع القومية

وأوضح محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، وإنهاء بعض الإصلاحات بخطوط الصرف الصحي، وذلك قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة، لافتاً إلى أن أعمال التجميل سوف تشمل غرس الأعمدة الكهربائية، وتطوير الأرصفة، ووضع صناديق قمامة بشكل حضاري أمام مدرسة القومية ومستشفى المعلمين وبطول الشارع.

تنفيذ خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق

وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد المخطط المروري الجديد لمنطقتي القومية وفلل الجامعة، لتوحيد اتجاه حركة السيارات، لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة، مما يتطلب التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعلاء المصلحة العامة، بما يضمن تنفيذ خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.

ومن جانبه، أعرب نقيب المعلمين عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على مناقشة هذه الأمور في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي وكافة المؤسسات، مؤكداً دور محافظ الشرقية الداعم والمساند لنجاح العملية التعليمية داخل المحافظة، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوى والهام.