امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية دون شكاوى (فيديو)

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية إن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحان اللغة العربية الذي أداه اليوم طلاب الشهادة الإعدادية، إلى جانب الخط والإملاء.

شكوى الطلاب من النحو

اكد وكيل الوزارة أن بعض الطلاب اشتكوا فقط من صعوبة بعض النقاط في سؤال النحو، وقال الطلاب إن سؤال النحو كان به بعض «التكات» للطالب المتميز، إلا أن الامتحان في مجملة سهل.

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية بمدارس مصطفى كامل التجريبية وسعد زغلول الإعدادية بمدينة بنها.

أكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات، من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك فى ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات

قال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة وإلكنترول المركزي، كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والتجمعات غير المرغوب فيها أن وجدت بجانب أسوار المدارس والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة كافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

ويؤدى 113 ألف و800 طالب وطالبة بالإضافة إلى 1700 طلبة منازل، الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.