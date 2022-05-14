أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14-5-2022.. تراجعت بشكل كبير

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في الطلب في أسواق المحافظات، وسجل حديد التسليح استقرارا للأسبوع الثالث على التوالى في السوق المحلية وسط تراجع كبير عالميًا، فيما تراجع سعر طن الأسمنت بقيمة تتراوح ما بين 30-50 جنيها في الطن.

وتشهد أسعار الخامات العالمية في الأسواق تراجعًا ملحوظًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على سوق مواد البناء، بعدم الارتفاع، خلال الفترة الحالية.

وتراوح سعر طن حديد التسليح بين 19 ألفًا و19400 جنيه، فيما تراوح سعر بيع الأسمنت بسعر تراوحبين 1220 و1270 جنيهًا للطن.

سعر خامات حديد التسليح عالميًا

تراجعت أسعار خامة حديد التسليح عالميا اليوم السبت 14-5-2022 تراجعا كبير في السوق العالمية، لبياع خام الحديد عالميًا بسعر 127.5 دولار، وبيع فحم الكوك بسعر 500 دولارًا، فيما بيعت خردة الصلب بـ510 دولارًا.

وبلغ البليت 655 دولارًا، وبيع حديد التسليح بـ890 دولارًا، وبيعت اللفائف بسعر 830 دولارًا، وبيعت المسطحات بسعر 785 جنيهًا، وبلغ سعر طن النحاس بـ915.00 دولار، وبيع الألومنيوم بسعر 2788 دولار، كما بيع الرصاص بسعر2059 دولار.

وتختلف أسعارالحديد والأسمنت اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل.

أسعار الحديد اليوم 8-5-2022

- حديد عز بسعر 19400 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 19400 جنيه.

- حديد العتال بسعر 19200 جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19100 جنيه.

- حديد عطية بسعر 19100 جنيه.

- حديد العشري بسعر 19000 جنيه.

- حديد المصريين بسعر 19270 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أعلنت شركات الأسمنت عن تراجع فى سعر طن الأسمنت في كل المحافظات، وسط هدوء في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي وجاءت كالتالي:

- بيع الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت بسعر 1270 جنيهًا.

- أسمنت المعلم 1250 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1250 جنيهًا.

- أسمنت سيناء بسعر 1230 جنيهًا.

- أسمنت العسكري 1220 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 1270 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1270 جنيهًا.

- أسمنت المسلة تباع بسعر 1255 جنيهًا.