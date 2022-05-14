أسعار الحج السياحي 2022.. ضوابط عليك معرفتها قبل غلق باب التقديم

فتحت الشركات السياحية باب الحجز للراغبين في الحج السياحي منذ عدة أيام، اعتباراً من 10 مايو الجاري وحتى يوم الجمعة الموافق 20 مايو.

وقبل غلق باب التقديم، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز أسعار الحج السياحي وفق ما قاله باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق.

أسعار الحج السياحي 2022

ومن المقرر أنَّ تكون أسعار الحج السياحي غير شاملة تذاكر الطيران، كما يلي:

- مستوى الـ5 نجوم: صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ177 ألفًا و500 جنيه.

- ويبدأ سعر الحج السياحي الصف الثاني من 157 ألفًا و500 جنيه.

- وتبدأ أسعار الحج الاقتصادي من 82 ألفًا و500 جنيه وحتى 92 ألفًا و500 جنيه.

ويصل مبلغ جدية الحجز إلى 30 ألف جنيه لمستوى الـ5 نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

ضوابط الحج السياحي 2022

وتتمثل ضوابط الحج في: ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكّد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي بها لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام.

لابد من الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.

موعد إجراء قرعة الحج

وقد حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي هذا العام 2022، إذ تقرر إجراء القرعة العلنية لكل المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 من الشهر الجاري.

كما سيتمّ تسجيل التضامنات بين الشركات لكل المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتمّ ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن المقررة للحجاج في السعودية.