ضوابط الحج السياحي.. تحذير من 4 أمور أثناء أداء الفريضة

شملت ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار يوم الثلاثاء الماضي، العديد من المحظورات التي نبهت إليها شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة، لتحذير المواطنين المسافرين لأداء الحج هذا العام من القيام بتلك الأعمال حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي، يجب على المواطنين عدم القيام بالعديد من الأفعال لعل أهمها:

حظر توزيع المنشورات أو إقامة التجمعات والندوات الاجتماعية

1- التنبية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لموسم الحج والتي تمنع الأعمال الدعائية أو توزيع المنشورات أو إقامة التجمعات والندوات الاجتماعية، والاجتماعات ذات الأهداف السياسية، ورفع الأعلام والشعارات واللافتات، ومنع الدعاء الجماعي، واجتناب الأعمال التي تصرف بقية الحجاج عن العبادة وأداء المناسك.

عدم استخدام موسم الحج لأغراض سياسية

2- الالتزام بعدم استغلال موسم الحج لأي أغراض سياسية أو العبث بأمن الحجيج أو إثارة الشعارات الطائفية أو ممارسة الطقوس المذهبية أو جلب المحظورات والمخدرات.

3- إلزام شركات السياحة بتوعية الحجاج بقانون مكافحة غسيل الأموال قبل سفرهم وخروجهم من المطار من حيث ضرورة الإفصاح عن المبالغ او الأدوات القابلة للتداول، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة؛ وذلك كله بما لا يجاوز 10 آلاف دولار أمريكىي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

4- توعية الحجاج بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.

وكان رجب الطيار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، إن ضوابط الحج السياحي لهذا العام، لم تشهد تغييرات كبيرة، عما كانت عليه عام 2019، قبل حدوث جائحة كورونا، التي حرمت المصريين من أداء الحج لعامين متتاليين، لافتا إلى أن استمرار نظام القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بأداء الحج هذا العام، سيمنع تداول وبيع التأشيرات، ويخلق منافسة شرسة بين شركات السياحة المنظمة للبرامج في تجويد الخدمات المقدمة للحاج.