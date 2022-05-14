تحرك برلماني حول سقوط السيستم في امتحانات أولى وتانية ثانوي

تقدم النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بعد سقوط السيستم وهو ما اعتبره النائب البرلميني خللا فنيا متكررا في النظام الإلكتروني الخاص بامتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الثانوي خلال الاسبوع الماضي ضمن الامتحانات الاليكترونية على «التابلت» وتكرر على مدار سنوات دون حل وحدث بمعظم المحافظات رغم الاختبارات التجريبية التي جرت قبل الامتحانات.

حته: أولياء الأمور لا يعلمون مصير أبنائهم

وقال النائب أحمد حته إن آلاف الطلاب لم تظهر إجاباتهم على السيستم رغم أنهم ظلو لساعات داخل الامتحان ونجاح دخول الطلاب على السيستم أي أنه لا يوجد خطأ من الطلاب أو الاهالي ولا يعرف أولياء الأمور مصير امتحانات الأبناء وهل يعتبروا راسبون أم نجحو في الاختبار، حيث يستمر طلاب نقل المرحلة الثانوي في استكمال الامتحانات مع الاعلان عن عمل إصدار جديد للتابلت.

وطالب النائب خلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين الحكومة بالاستعداد الجيد للامتحانات اليكترونيا حتى لا تتكرر الاخطاء في امتحانات الثانوية العامة، متسألا: لماذا يصر الوزير على إجراء الامتحانات الالكترونية، رغم عدم استعداد الوزارة والمدارس، خاصة أن الأهالي هم من يدفعون الثمن مع الطلاب من اجل ما يجريه الوزير من تجارب.

سقوط السيستم مع أول امتحان للنقل بالمرحلة الثانوية

وأضاف حته أنه سبقت مناقشة نفس القضية بلجنة الاتصالات بمجلس النواب وكانت الردود انه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيكون هناك سيستم قوي ولكن مع أول امتحان للنقل بالمرحلة الثانوية سقط السيستم.

وطالب الناىب خلال تصريحاته ايضا بحضور الوزير للبرلمان لشرح خطته لمواجهة سقوط السيستم او الاتجاه في الامتحان الورقي حتى تكون الاستعدادات كاملة

وتابع الناىب ان هناك مئات الاستغاثات والاتصالات والرسائل وصلت للنواب من طلاب أولى وثانية ثانوى انهم فوجئوا بوقوع السيستم و اضطروا للجلوس باللجان لساعات طويلة دون جدوى وفى بعض لجان الامتحانات لم يتمكن الكثير من الطلبة من أداء الامتحانات، بينما ادى الاف الطلاب الامتحان ولكنه لم يظهر نهائيا على السيستم واصبح من غير المعروف من اجاب ومن لم يجيب وغير معروف مصير امتحاناتهم في مادة اللغة ومصير الامتحانات الجارية الان في باقي المواد وعلى مدي الاسبوع الحالي