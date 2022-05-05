موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل ومطالب أولياء الأمور

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، التي تعقد ورقيًا بنظام البابل شيت ويتم تصحيحها إلكترونيًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، ويجب على طلاب الصف الثالث الثانوي الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة بنك المعرفة المصري.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.. لا رجعة فيه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 هو يوم الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، بمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية ومادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، بحسب وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتة إلى أن المواعيد نهائية ولا رجعة فيها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

ـ يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 26 يونيو المقبل.

ـ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو.

ـ امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأحد الموافق 3 يوليو.

ـ امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو.

ـ امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 7 يوليو.

ـ امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس الموافق 14 يوليو.

ـ امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

ـ امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو.

ـ امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية الإستاتيكا والفلسفة والمنطق يوم الخميس الموافق 21 يوليو.

مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

وبالتزامن مع تحديد موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، طالب عدد من أولياء الأمور الوزارة، بضرورة توفير مجموعة من التدريبات المكثفة على نظام البابل شيت قبل انطلاق الامتحانات النهائية حتى يتثنى للطلاب معرفة كيفية التعامل مع النزام الجديد، والسماح لهم بدخول الامتحان بالكتب المدرسية المحملة على جهاز التابلت.

وأضاف أولياء الأمور لـ«الوطن»، أن ورقة المفاهيم التي يتم تسليمها للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2022 يجب أن تكون شاملة جميع أجزاء المقرر الدراسي حتى يتثنى للطالب الاستفادة منها جيدًا، مؤكدين أن المراجعات المتوفرة على المنصات التعليمية لا تشمل جميع المواد الدراسية وهو ما يجب على الوزارة النظر فيه.