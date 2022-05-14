فوز 191 متقدما لقرعة الحج في كفر الشيخ.. زغاريد ودموع

زغاريد ودموع داخل قاعة المركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ، خلال إعلان مديرية أمن كفر الشيخ، أسماء الفائزين بقرعة الحج هذا العام، حيث أطلقت السيدات الفائزات الزغاريد في مشهد بهيج حضره نحو 400 شخص من المتقدمين من كافة مراكز ومدن المحافظة.

مدير أمن كفر الشيخ يحضر قرعة الحج

جاء إعلان قرعة فريضة الحج لهذا العام في كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أيمن البكري، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء عبد الحميد حسين، مفتش الداخلية، وعدد من أهالي المتقدمين، حيث حرصت بعض السيدات على اصطحاب أحفادها وأطفالها معها، ابتهاجا باليوم الذي ينتظرون فيه إعلان أسمائهم كفائزين بالحج.

ووفقا لمديرية أمن كفر الشيخ فانه جرى اختيار 191 متقدما لأداء فريضة الحج هذا العام موزعين على 14 مركزا ومدينة من بينهم 7 كبار السن، وبالإضافة إلى 95 متقدما احتياطيا، حيث من المقرر أن تبدأ المديرية في استلام باقي الوراق منهم خلال الأيام المقبلة استعدادا لموسم الحج هذا العام.

وعبرت الحاجة كوثر حسن أمين عن فرحتها وهي تبكي بكاءً شديدا عقب إعلان فوزها بقرعة الحج هذا العام، قائلة: «الحمدلله ربنا أكرمني بأداء فريضة الحج هذا العام، ودعيت ربنا كتير فاستجاب لي فكانت فرحتي بدموعي، وكانت لحظات تحبس الأنفاس، وبشكر ربنا وبشكر مديرية الأمن على هذا اليوم الجميل».

بكاء فائزة بفريضة الحج: ربنا يتمها على خير

لم تتمالك السيدة سميرة ذكي إسماعيل الحلفاوي، نفسها حين أعلن اسمها ضمن الفائزين بقرعة الحج لتطلق الزغاريد داخل القاعة وتدخل في نوبة بكاء من الفرح: «مش قادرة أقول حاجة غير الحمدلله، الفرحة كبيرة وربنا يتمها لينا على خير، زعلت لما قالوا مفيش حج السنة دي وكنت مقدمة ورقي، لكن لما لقيت اسمي عرفت أن ربنا مع المنكسرين».

وأجريت القرعة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من قبل مديرية أمن كفر الشيخ، وجرى اختيار القرعة بشكل آلي ووسط وجود كافة المتقدمين وبعض أسرهم.