حرق 200 طن مخلفات طبية خطرة بالمحارق المعتمدة بنطاق البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة قد حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات.

رفع الكفاءة والارتقاء بالمنظومة

وأضاف في بيان له اليوم، أن ذلك يرفع كفاءة المنظومة ويرتقي بمستوى النظافة بها بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

واستعرضت المحافظة جهود مجال العمل البيئي خلال شهر إبريل الماضي والتي تشمل رفع 4200 طن من القمامة تقريباً يومياً بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية ومصانع التدوير.

موضحة أنه يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يومياً من الشوارع والميادين وتتم المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومتابعة إزالتها وتتلقى المحافظة شكاوى المواطنين و يتم إزالة أي تراكمات بشكل فوري.

200 طن مخلفات طبية خطرة و1900 طن نواتج تطهير المجاري المائية

كما تم فحص 14 شكوى بيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم متابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة حيث تم حرق 200 طن مخلفات طبية خطرة في المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة، كما تم إزالة 1900 طن تقريباً من نواتج تطهير المجاري المائية بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة.

تم تقييم الأثر البيئي لـ 31 دراسة بيئية للمنشآت الصحية و52 منشأة متنوعة ومحطة رفع صرف صحي ومدرسة و5 محطات معالجه، كما تم سحب 50 عينة بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمتابعة حالة مياة الشرب وتم المرور على 4 محطات مياة شرب لمتابعة حالتها البيئية، وجري التعامل الفوري مع حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات البلدية وتحرير محاضر للمخالفين.