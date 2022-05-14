انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في سوهاج اليوم.. كمامات وتعقيم وسيارة إسعاف

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بمحافظة سوهاج، إذ بدأ طلاب المدارس في تمام الساعة 9 صباحا الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط، لينتهي امتحان اللغة العربية عقب ساعتين ونصف، الحادية عشرة والنصف صباحا.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

ويستمر أداء الطلاب لامتحانات المرحلة الإعدادية بداية من اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022 وتنتهي الخميس المرافق 19 مايو 2022.

وعقب انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج اليوم، شدد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم لامتحانات الطلاب.

ضوابط انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

كما حدد الدكتور عربي أبو زيد وكيل تعليم سوهاج للطلاب عدة ضوابط للطلاب والمعلمين المسؤولين عن امتحانات الشهادة الإعدادية، منها عدم استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان تماما، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، مع التأكيد على حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان بوقت كاف.

تعاون بين وزارة الصحة والتربية والتعليم

وعن الإجراءات الصحية التي تم اتخاذها مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج اليوم، أوضح أبو زيد وكيل تعليم سوهاج أنه تم تطهير اللجان الامتحانية بشكل كامل وتعقيم الكنترول واللجان، وتأمين خروج الطلاب والمعلمين على دفعات لمنع التزاحم والتشديد على التزام الطلاب بالكمامة مع وجود تعاون كامل مع وزارة الصحة والسكان بسوهاج حيث تم توفير سيارة إسعاف أمام كل مدرسة أو تجمع مدارس على الأقل.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج اليوم بلغ 90 ألفا و976 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 472 لجنة في 11 إدارة تعليمية على مستوى مراكز المحافظة.