السيطرة على حريق فرن بلدي في سوهاج: «الخسائر بوص وتبن»

اشتعلت النيران بحوش بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، إثر تطاير شرر فرن بلدي وجرى الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية، مع احتراق كمية من «التبن والبوص».

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، يفيد بتلقي مركز شرطة المنشاة بلاغًا بنشوب حريق بحوش دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، ووحدة حماية مدنية لموقع الحادث.

اشتعال النيران بحوش بمركز المنشاة وحريق «بوص وتبن»

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو «عاطف إ ع إ» 62 عامًا بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، كما تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

شرر فرن بلدي سبب الحريق

وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما تقدم، وإنه فوجئ باندلاع النيران من الحوش فاسرع َجيرانه لاطفائها كما تم الاتصال بالنجدة، ووحدة الحماية المدنية وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي، وأضاف إحتراق كمية من البوص والتبن ونفي الشبهة الجنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.