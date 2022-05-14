تحذير من «تنظيم الاتصالات» عن أجهزة تقوية الخدمة: تجنبوا الشبكات غير المرخصة

حذر الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، مستخدمى خدمات الاتصالات فى مصر من استخدام أجهزة تقوية الخدمة من مصادر غير موق بها.

وقال البيان الصادر تنظيم الاتصالات: «يهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز».

وتابع الجهاز في تحذيره أن الشبكات غير المرخصة لا تخضع لمعايير الجودة التي أقرها تنظيم الاتصالات، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.

ضبط اجهزة تقوية الخدمة دون ترخيص

وأزال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قبل أيام عددا من اجهزة تقوية الخدمة فى منطقة فيصل والهرم، حيث تم ضبط 1089 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و146 جهاز للربط بين نقطتين قصيرتي المدى، و157 جهاز لاستقبال وتوزيع الإنترنت، 202 جهاز لتوزيع الإنترنت باستخدام مخارج متعددة، و19 جهاز للربط بين نقطتين لمسافات بعيدة، و21 هوائي خارجي، و33 جهاز لتوزيع الكهرباء على الأجهزة المستخدمة لتوصيل شبكات الاتصالات، وذلك عبر عدد من حملات الضبط التى يقوم بها الجهاز.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإنه يمكن للعملاء الذين يعانون سوء الخدمات الحصول على الأجهزة المعتمدة من شركة المحمول، والتى تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم.

القانون يجرم حيازة الأجهزة غير المرخصة

ويجرم قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية.

وضاعف القانون العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، حيث تكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.