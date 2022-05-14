الخشت يهنئ بن زايد برئاسة الإمارات: سدد الله خطاك على طريق الخير

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثقة ومبايعة شعب الإمارات، داعيًا الله أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الحكيم زايد الخير.

الشيخ محمد بن زايد

وقال الخشت، إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تستكمل وتواصل مسيرة الخير والتنمية والازدهار والقوة، وتبني على إرث عظيم أسس له الشيخ زايد رحمه الله للإمارات كدولة متقدمة ومتطورة وقوية.

دولة الإمارات العربية

وأضاف الخشت، أنَّ العلاقات العظيمة بين مصر و الإمارات قيادة ودولة وشعبًا من الرسوخ والقوة بمكان، وتشهد ازدهارًا متزايدًا، كما نوه إلى وصية الشيخ زايد العظيمة بالحرص الشديد على العلاقة الخاصة وفوق العادية مع مصر، وحبه الشديد لها، وهي الوصية التي حرص على تنفيذها أبناء الشيخ زايد وقيادات وشعب الإمارات الشقيق.