النائب سليمان وهدان يشيد بمبايعة الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

أشاد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمبايعة الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة رئاسته لدولة الإمارات، داعيا الله له بالتوفيق والسداد في مهمته، وأن يمكنه لما فيه الخير والسلام والرخاء لشعب الإمارات الشقيق.

يأتي ذلك بعدما أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، اليوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية الجمعة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الشيخ محمد بن زايد تولى عدداً من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية للدولة، والتي نجح فيها جميعا حيث بذل الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية، كما أنه عمل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالمياً.

وأضاف سليمان وهدان، أن الشيخ محمد بن زايد قادرا على استكمال مسيرة الشيخ زايد مؤسسة دولة الإمارات، وهى الدولة التي تتمتع بحب واحترام الوطن العربي بالكامل، متمنيا له كل التوفيق من الله عز وجل أن يحفظ الإمارات شعبا ودولة.