أحلام تهنئ رئيس دولة الإمارات الجديد: نبايعك على السمع والطاعة

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على توليه منصب رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا لشقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس الجمعة، وتشييع جثمانه الذي وارى الثرى، وسط كلمات الحزن والرثاء التي اجتاحت السوشيال ميديا في جميع أنحاء الوطن العربي.

الفنانة أحلام تقسم على إخلاصها لوطنها الإمارات

وكتبت الفنانة أحلام، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة تحت بيرق سيدي محمد بن زايد، نبايعك على السمع والطاعة سمعاً وطاعة سيدي بوخالد».

وأضافت: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لوطني ولولاة أمري ليوم الدين، نبايعك سيدي على السمع والطاعة محمد بن زايد، سمعاً وطاعة سمو سيدي».

أحلام ناعية الشيخ خليفة بن زايد: طولة العمر لشيوخنا

ونشرت أحلام، صورة لسمو الشيخ محمد بن زايد، مدون عليها: نعم الخلف للسلف ريس على الدولة، وطاعة ولي الأمر بالحق مكفولة، نبايعك سيدي على السمع والطاعة.

وكانت الفنانة أحلام، قد نعت الشيخ خليفة بن زايد بعد وفاته أمس، مبدية حزنها على رحيلها، وكتبت عبر حسابها على موقع تويتر بقولها: في جنة الخلد سمو سيدي والدنا الشيخ خليفة بن زايد، رحمة الله عليك وطولة العمر لشيوخنا ربي يجبرهم ويصبرهم ويجبرنا.

واستطردت بقولها: ربي يجعل هذي الأيام خير أيامه ويبدله دار خير من داره وجعله في مكان أحسن من مكانه وفي مقام أرفع من مقامه وجعل مثواه جنات الفردوس، الإمارات حزينة ويتيمة.