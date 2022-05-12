البنك المركزي المكسيكي يقرر رفع سعر الفائدة 7%.. وتوقعات بالزيادة

قال مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس إن البنك المركزي المكسيكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 7٪ في 12 مايو 2022 ، كما هو متوقع.

وأضاف تريدينج إيكونوميكس إن رفع أسعار الفائدة جاء وسط مخاوف بشأن مخاطر التضخم الصعودية من الحرب في أوكرانيا وتوقعات بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع تكاليف الاقتراض لأعلى مستوى منذ فبراير 2020

وأشار إيكونوميكس إلى أن هذه كانت الزيادة الثامنة على التوالي ، ما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020، ولم يكن القرار بالإجماع.

وأوضح صانعو السياسة إلى أن التضخم العام المكسيكي والمؤشر الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب قد ارتفع في أبريل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2001، وبالنظر إلى الضغوط الأكبر من المتوقع على التضخم ، تم تعديل التوقعات الخاصة بالتضخم العام والأساسي صعودًا حتى الربع الثاني والثالث من عام 2023 ، على التوالي ، على الرغم من الحفاظ على التقارب مع الهدف 3٪ في الربع الأول من عام 2024.

توقعات بوصول سعر الفائدة في المكسيك إلى 7.50٪

وتابع قائلا إنه من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في المكسيك إلى 7.50٪ بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، فعلى المدى الطويل ، من المتوقع أن يتجه سعر الفائدة في المكسيك حول 8.25 % في عام 2023 ، وفقًا لنماذج الاقتصاد القياسي لدينا.

وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في المكسيك 5.66% من 2005 حتى 2022 ، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9.25% في أكتوبر 2005 وأدنى مستوى قياسي بلغ 3 في المائة في يونيو 2014.