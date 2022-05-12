الطاقة الدولية: ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنسبة 10.3%

قال أحدث تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي إنتاج النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام «OECD»، إن إجمالي إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ومواد التكرير ارتفع بنسبة 10.3% في فبراير 2022 مقارنة بشهر فبراير 2021.

وأضاف التقرير الصادر اليوم عن منظمة «OECD»، أنَّ إجمالي إنتاج المصفاة من إجمالي المنتجات بنسبة 15.1% على أساس سنوي على أساس سنوي، كما ارتفعت صافي عمليات التسليم لإجمالي المنتجات في فبراير 2022 مقارنة بشهر فبراير 2021 (+ 12.1% على أساس سنوي).

انخفاض مخزون النفط في دول OECD

انخفضت مستويات مخزون النفط في دول الـ«OECD»، مشيرا إلى أنَّ مستويات مخزون النفط على الأراضي الوطنية التابعة لمنظمة «OECD» انخفضت بمقدار 2895 ألف طن في فبراير 2022 مقارنة بمستويات المخزون النهائي في يناير 2022، وأغلقت عند 491 مليون طن متري.

ولفتت الوكالة إلى من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.9 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني من عام 2022، من 4.4 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من العام نفسه، ومن المتوقع الآن أن يتراجع إلى 490 ألف برميل يوميًا في المتوسط ​​في النصف الثاني من العام في ظل توسع اقتصادي أكثر اعتدالًا وأعلى. الأسعار.

ومع تصاعد القيادة في الصيف واستمرار تعافي وقود الطائرات، من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.6 مليون برميل في اليوم من أبريل إلى أغسطس بالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 1.8 مليون برميل في اليوم في المتوسط ​​إلى 99.4 مليون برميل في اليوم.