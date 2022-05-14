مبادرة لفتح منافذ سلعية بأسعار مناسبة بالتنسيق مع الأحزاب بالقاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة تدعم كل المبادرات المقدمة من المجتمع المدني والتجار، لفتح منافذ ومعارض بمختلف الأحياء، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن المواطنين، ومواجهة زيادة الأسعار.

وقال نائب المحافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن المحافظة تمكنت، خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع الغرفة التجارية، من عدد من المعارض لبيع مستلزمات شهر رمضان والعيد بأسعار مناسبة، وتوفير كل السلع للأسر، وتعميم التجربة في مختلف الأحياء، من أجل خدمة أفضل للمواطن، مع تذليل أي عقبات في هذا الشأن، وتشجيع أي مبادرة لصالح المواطنين والأهالي في تلك الأحياء.

تشجيع إقامة منافذ السلع

وفى سياق متصل، شهد حي شرق مدينة نصر بالقاهرة دعم المشاركة المجتمعية بين الحي ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، حيث استقبل العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، بمقر الحي، اليوم السبت، عاطف حسان، أمين حزب «حماة وطن» بمدينة نصر، واللواء أيمن جمال، وأعضاء الأمانة العامة للحزب، حيث تم تنسيق التعاون والاتفاق على تدشين عدد من منافذ السلع الأساسية بأسعار مناسبة لصالح المواطنين خلال الفترة المقبلة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، فضلاً عن المشاركة في مبادرات التشجير والتنسيق الحضاري داخل المربعات السكنية من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع.

الترحيب بأي مبادرات لخدمة المواطنين

وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر ترحيب الحي باستقبال أي مبادرات أو أفكار موازية، لإبراز جهود الدولة المبذولة والجاري استكمالها، من أجل خدمة سكان مدينة نصر.

من ناحية أخرى، شهد حي السيدة زينب، برئاسة الدكتور حاتم الهيدبي، رئيس الحي، حملة على شوارع «المبتديان ونوبار ومجلس الأمة وإسماعيل أباظة» لرفع الإشغالات والبلدورات والطوب، باستخدام معدات الحي، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وعدم إعاقة حركة المارة، وإزالة أي إشغالات.