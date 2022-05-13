نائب محافظ القاهرة: صرف تعويضات للسكان قبل أى أعمال توسعات

قال الدكتور ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ان محافظة القاهرة وتحديدا المنطقة الشرقية تشهد طفرة كبيرة فى إقامة المشروعات القومية من أجل خدمة أفضل واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة، مؤكدا ل" الوطن" ان أعمال التوسعات التى تشهدها بعض المواقع والشوارع من أجل إقامة محاور والقضاء على الزحام المرورى وإحداث سيولة وخدمة أفضل للمواطن لايتم الاقدام على أى خطوة فيها قبل الحديث مع السكان وصرف مستحقاتهم والتعويضات اللازمة لهم ومنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم.

متابعة توسعة شارع أساس الهجانة

وأوضح نائب محافظ القاهرة أنه جار حاليا متابعة أعمال توسعة شارع أساس الهجانة من محطة مترو عين شمس حتى مترو الحلمية لمتابعة العقارات المطلوب إزالتها لتوسعة الشارع والبالغ عددها 57 عقارا فى هذا الامتداد، حيث تم الانتهاء من إزالة 10 عقارات وأنشطة تجارية مع صرف التعويضات للأسر وفقا لقيمة المتر العقارى والتجارى بالمنطقة.

وأشار إلى مواصلة أعمال إزالة شارع حسين كامل بألماظة ضمن خطة التوسعات لمدخل مصر الجديدة بعد صرف التعويضات للأسر،لافتا إلى ان العاصمة حظيت بعدد كبير من أعمال التطوير فى مجال الطرق والنقل.

إقامة محاور مرورية للقضاء على الزحام

ولفت نائب المحافظ إلى إقامة العديد من المحاور المرورية للقضاء على الزحام وتسيير الحركة المرورية منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، ومن أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة السويس، فضلا عن إقامة محور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور جيهان السادات، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهدت محافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة المفاصل عدد من الكبارى والمحاور من أجل خدمة أفضل للمواطنين.