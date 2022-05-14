تعليمات محافظ القاهرة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية.. إجراءات وقائية

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة انهاء الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها بالقاهرة الأسبوع المقبل 21 مايو الجاري على مدار أسبوع كامل، مع التشديد على متابعة محيط المدارس الثانوي التي تشهد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال تطهير وتنظيف محيط اللجان، ومراجعة حالة النظافة حول المدارس وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تراكمات أو باعة جائلين حول المدارس التي تشهد عقد لجان امتحانات.

تجميل محيط المدارس

وشدد محافظ القاهرة خلال متابعة استعدادات الامتحانات على هيئة النظافة في المنطقة الجنوبية والشمالية والشركات العاملة بالنظافة في أحياء المنطقتين الغربية والشرقية بضرورة التركيز على تجميل محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وفى سياق متصل قام اللواء حاتم الهيدبى، رئيس حي السيدة زينب، بالمرور على المدارس ومتابعة حالة النظافة حول المدارس ورفع وكنس المخلفات والقمامة أمام مدرسة طه حسين ومدرسة السلام ومدرسة الشيخ على يوسف ومدرسة الشهيد عبدالحافظ ومدرسة نجم الدين ـومدرسة السنية، كما تم اجراء حملة نظافة بمحيط حديقة دار العلوم وشوارع أمين سامى والشيخ علي يوسف والمبتديان والكومى وحارة السايس ودرب الكنيسة والملك الناصر وعطفة الحلوانى وحارة عثمان)، وجار الاستمرار في رفع المخلفات على مدار اليوم من خلال التواجد الميداني والعمل على رفع مخلفات القمامة بصفة مستمرة على مدار الثلاث ورديات بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية.

ضبط اللجان

وفي سياق متصل، وجه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باتباع ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وامتحان الشهادة الإعدادية من ضبط اللجان والتنبيه على الطلاب أثناء أداء الامتحان الإلكتروني والدخول علي المنظومة في حالة الدخول على أي موقع اخر سيتم الخروج من منصة الامتحان تلقائيا ولن يستطيع الطالب الدخول للمنظومة مرة أخرى فعلى الطالب الالتزام وتوخي الدقة والحذر.

إجراءات وقائية

وأكد أنه خلال امتحان الشهادة الإعدادية يتسلم المدير العام أوراق الامتحان بينما يستمر الوكيل في تسلم الصفين الأول والثاني الثانوي والتشديد علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وانعقاد غرفة العمليات على مدار اليوم، وفي حالة حدوث طارئ يتم الاتصال بمدير المديرية ومدير عام التعليم العام، والتأكيد على عدم اعلان النتائج إلا بعد وصول فاكس المديرية للإدارات والسماح بإعلانها.