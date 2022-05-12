عاجل .. «تعليم القاهرة» تكشف تفاصيل وفاة مدرسة أثناء الامتحانات

كشف ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن تفاصيل وفاة وكيلة المرحلة الثانوية بمدرسة سليمان الفارسي التابعة لإدارة السلام التعليمية، قائلا: «أبلغنا مدير إدارة السلام التعليمية بمرض الأستاذة فاتن أمس أثناء اللجنة الامتحانية، ونقلت إلى المستشفى، لكنها توفيّت وهي في سيارة الإسعاف أثناء طريقها للمستشفى».

تنسيق كامل مع الإدارات التعليمية

وأضاف أنس لـ«الوطن»، أنّ المدرسة لم تضيّق على المعلمة في أي شيء، ولم تتعرض لضغوط نفسية: «ممكن يكون عندها حاجة بس بره المدرسة»، مؤكدا أنّ المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير لجان الامتحانات بشكل جيد.

تعقيم اللجان ضد كورونا

وأوضح مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنّ اللجان الامتحانية معقّمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على سير الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

يذكر أنّ طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا أمس امتحان مادة اللغة العربية ورقيا وإلكترونيا في المدارس، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.