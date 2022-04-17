المفوضية الأوروبية: انهيار الاقتصاد الروسي مسألة وقت.. وموسكو ترد

رفض مجلس الأمن الروسي تصريحات المفوضية الأوروبية بشأن إفلاس بلاده، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن انهيار الاقتصاد الروسي مسألة وقت.

وأكدت في تصريحات أوردتها قناة فرانس 24، أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد.

انهيار صادرات البضائع إلى روسيا بنسبة 70%

وأوضحت أورسولا فون دير لاين، أن صادرات البضائع إلى روسيا انهارت بنسبة 70%، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%.

59,5 مليار دولار دين روسيا الخارجي

وأضافت أن معلومات وزارة المالية الروسية تدل على أن دين روسيا الخارجي بلغ 59,5 مليار دولار؛ بما في ذلك الدين على قروض السندات الخارجية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنه أن يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها في الفترة ما بين 2022 إلى 2047.