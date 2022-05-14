مصرع طفل غرقاً في ترعة «المنشأة الكبرى» بأسيوط

لقى طفل مصرعه غرقاً في إحدى الترع بقرية «المنشأة الكبرى»، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف سلطات التحقيق، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بغرق طفل في ترعة المنشأة الكبرى

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثه شخص طافية على مياه ترعة بقرية «المنشأة الكبرى»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشخص يُدعى «عبد الرحمن أحمد محمد هلال»، 13 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بقرية «المنشأة»، دائرة مركز القوصية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق في أسيوط

وشهدت محافظة أسيوط مؤخراً العديد من حوادث الغرق، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط جثة طالب غريق، عثر عليها الأهالي طافية على مياه الترعة «الإبراهيمية»، أمام قرية «بني يحيى»، التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط جثة شاب غريق من مياه النيل، لقى مصرعه أثناء استحمامه في نهر النيل، بجوار العبارة النهرية بجزيرة «بهيج»، التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.