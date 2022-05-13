تفحم سيارة اندلعت النيران بها‏ دون خسائر في الدقهلية

تفحمت سيارة ملاكي بعد اندلاع النيران بها وذلك نتيجة حدوث ماس كهربي مفاجئ خلال سيرها بطريق المنصورة - ميت غمر بمحافظة الدقهلية، دون خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران بها.

تفحم سيارة على طريق المنصورة

تبلغ مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في سيارة ملاكي، انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة كان يقودها شخص وأثناء سيره على الطريق المنصورة - ميت غمر اشتعلت النيران بها وحاولوا الأهالي إخماد الحريق ولكن لم يتمكنوا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت الجهات النيابة العامة التحقيق وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق المرجح أن يكون بسبب ماس كهربي.

مشاجرة في المنصورة

ومن جهة أخرى، أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية وجروح خلال مشاجرة بين 6 أشخاص، استخدموا فيها الأسلحة النارية، نتيجة خلافات بينهم على ملكية قطعة أرض، مقام عليها مقهى بشارع الجيش في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، لتلقي العلاج اللازم وضبط طرفي المشاجرة.

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة تواجد أفراد الطرف الأول بمقهى مملوك لهم، وفوجئوا بحضور أفراد الطرف الثاني، وقيام الرابع بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، بغرض إرهابهم، وتمكنوا بمساعدة الأهالي من ضبطه واستخلاص السلاح الناري من يديه، وأثناء ذلك حدثت إصابة الرابع والسادس، وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرف الأول مع المتهم الثالث، هارب، على ملكية الأرض المقام عليها المقهى.