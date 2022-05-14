عاجل.. قرية بأكملها تشيع جنازة أب وزوجته وأولاده: مشهد يوجع القلب

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر الأبحر بمركز نبروه محافظة الدقهلية، فجر اليوم، جثامين 4 من أسرة واحدة بعد أن لقى إعلامي شاب من محافظة الدقهلية مصرعه هو زوجته واثنين من أبنائه في حادث انقلاب ‏سيارته على طريق راس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وأصيب اثنين من بناته بإصابات خطيرة وذلك بعد ‏يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته كفر الأبحر مركز نبروه ‏بمحافظة الدقهلية.

الأهالي يستقبلون 4 جثامين بحزن شديد

‏واستقبل الأهالي سيارات الإسعاف الحاملة للجثامين عند مدخل قرية كفر الأبحر، وحملوهم على سيارات نقل إلى أن وصلوا عند منزل شقيق الراحل، حتى مسجد المجمع الإسلامي بالقرية.

وانهارت السيدات فور وصول الجثامين وسط بكاء وعويل ذويهم، وترديد هتافات «لا إله إلا الله.. في الجنة ياشهداء»، وحملوا النعوش إلى مقابر القرية لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

4 ضحايا من أسرة واحدة

يذكر أن الحادث راح صحيتة 4 من أسرة واحدة، وهم كل من: نجاح محمد محمود الجمال، وشهرته نجاح الجمال ،47 عامًا، وزوجته ‏رباب عماد توفيق، 45 عامًا، وابنته ندي نجاح محمد محمود، 20 عامًا، وابنه أدهم نجاح محمد محمود ‏طفل، 12 عامًا.

و جرى نقل الجثث إلى مستشفى أبورديس العام، كما تسبب الحادث في إصابة اثنتين من أبناءه ‏وهما‎:‎‏ ناردين نجاح محمد محمود، 12 عامًا، مصابة اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، ونورهان ‏نجاح محمد محمود، 18 عامًا، من مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.

‏وكان الراحل نجاح الجمال ظهر أمس في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال جمع أهالي قرية كفر ‏الأبحر تبرعات لإعادة بناء مسجد في قريته، وقال خلاله: «أتبرع عني وعن والدي وزوجتي وأبنائي بمبلغ ‏‏20 ألف جنيه، وتبرع مجمع لأبناء الحج محمد الجمال 50 ألف جنيه عن روح والدهم»، ورد عليه مقدم ‏الحفل: «مبروك يا أستاذ نجاح على إحلال وتجديد بيت من بيوت الله وهي تعتبر صدقة جارية لك في ‏حياتك وبعد مماتك».

وتبلغ لمأمور قسم شرطة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء يفيد انقلاب ملاكي تحمل حروف وأرقام «د.هـ. ‏ف 8359»، على بعد 30 من «كارته» رأس سدر اتجاه أبوزنيمة على الطريق الدولي الجديد، أسفر الحادث ‏عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة واثينن مصابين من نفس الأسرة.