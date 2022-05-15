لإلغاء انتدابه.. عامل يطعن سكرتير نيابة داخل مكتبه في أسيوط

أقدم عامل خدمات معاونة بالتعدي على سكرتير نيابة وطعنه بتسع طعنات، وذلك أثناء تواجده داخل مكتبه بمقر نيابة أبوتيج في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتيج النموذجي والحالة خطيرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بقيام عامل خدمات معاونة بالتعدي على سكرتير نيابة وطعنه بتسع طعنات وذلك أثناء تواجده داخل مكتبه بمقر نيابة أبوتيج دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين قيام العامل خالد محمود علي شحاته، خدمات معاونة بمجلس أبوتيج وهو يعمل منتدب إلى محكمة أبو تيج، بطعن حمادة محمد حسن محمود، (سكرتير النيابة) بسكين تسع طعنات وفر هاربا وتمكنت القوات من ملاحقته وإلقاء القبض عليه.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث القسم أن السبب وراء الحادث هو أن المتهم منتدب من مجلس مدينة أبوتيج إلى العمل بالمحكمة، وأن رئيس المحكمة طلب بتغير هذا العامل بآخر، ورجوعه إلى مجلس المدينة نظرا لكثرة الشكوى منه.

وأضافت التحريات أنه كان من المفروض أن يوقع المتهم اليوم حضور في المجلس إلا أنه لم يحضر اليوم وتوجه إلى مكتب رئيس النيابة، وطعن حمادة محمد حسن محمود سكرتير النيابة، المجني عليه، بسكين تسع طعنات وفر هاربا، ولكن تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتيج النموذجي في حالة خطيرة، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.