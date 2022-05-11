عامل يطعن آخر بسكين لرفضه سداد دين له بسوهاج

مشادة حول مبلغ مالي اقترضه أحدهما من الآخر ولتعثره بالسداد تحولت المشادة لمشاجرة، وعند تطورها وعدم وجود علامات للسداد وجَّه طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته للآخر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول المدعو «ضياء الدين م ا م»، 22 عاما، عامل، ويقيم دائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج إلى مستشفى طهطا العام مصاباً بجرح طعني شبه نافذ أعلى الصدر من الناحية اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لاتخاذ الإجراء الطبي الملائم للحالة.

المجني عليه يتهم عاملا بالتعدي عليه لخلافات مالية بينهما

وبسؤال المصاب أفاد باتهام المدعو عبد الرحمن م م م 33 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بمرك طهطا بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرير المحضر

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب حيث توجد بينهما خلافات مالية لعدم سداد المجني عليه لمبالغ ماليه تخص المتهم، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.