حظك اليوم برج الحمل الأحد 15-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه ثقة عالية في نفسه، ويحرص دائما على الوصول إلى المناصب العليا، ويحتفظ بآرائه لنفسه ولا يحب الدخول في جدال لا يوجد منه جدوى، كما أنه قيادي بالفطرة، ويمتلك تلك الصفة بطبيعته ولا يحب ان يعمل تحت قيادة أحد، كما أنه يحرص على مد المحيطين به بطاقة إيجابية كبيرة، ويستطيع أن يخلق الفرص لنفسه من العدم، ولديه طاقة إيجابية ورائعة على إنجاز أكثر من مهمة في وقت واحد، كما أنه من أكثر الشخصيات شجاعة، ويحب مواجهة التحديات.

طموحه الكبير يجعل منه شخصية قادرة على تحقيق الأهداف الخاصة به في وقت قصير، كما أنه يحب المغامرة كثيرا، كما أنه لديه شخصية حماسية، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنافر القمر وأورانوس في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وعلى اكتشاف أمور خافية وقد تطمئنك معلومات.

عيوب برج الحمل

يحب مولود برج الحمل احتكار الحديث مع الآخرين، وأن يكون هو الشخص المسيطر حينها، كما أنه سريع الغضب، ولا يستطيع السيطرة على نفسه على الإطلاق.