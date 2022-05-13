حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الحمل أن يكون موضع اهتمام الجميع من حوله، فهو يحب أن يكون مصدر إلهام الجميع وأن يهتم به كل شخص يتعامل معه، ويفضل أن تكون نظرات الإعجاب تلاحقه طول الوقت.

كما أنه يحب النشاط والحركة فهو يفضل أن يمارس هواياته المتعددة، ويدخل في مغامرات مختلفة طول الوقت، أو يكتسب مهارات جديدة وذلك بسبب أنه يكره الملل والروتين وأن يقوم بنفس الأعمال يوميا.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك لأن هذا التوتر قد يتسبب في إفساد حياتك بأكملها لذا كن صبورا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يجب أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك، خاصة إذا كنت متزوجا، حيث أن العناد قد يتسبب في إفساد حياتك العاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالثقة العالية في نفسه والقدرة على إدارة الأمور المختلفة من حوله فهو يتسم بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف الأمور من حوله، فهو يلهم من حوله للتصرف بشكل سليم.