حظك اليوم برج الحوت السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العملي والعاطفي لمواليد برج الحوت الذي يتميز بالرومانسية والحنان كما يعرف بأنه غامض لا أحد يعرف عن حياته الكثير إلا ما يريد أن يقوله ويظهره فقط، ويفضل أن يكون في مركز اهتمام من يحب، كما يفضل هذا المولود الشعور بالرغبة والتقدير ممن حوله، ويفضل الحياة البسيطة.

أما عن سيدة برج الحوت، فشأنها شأن مواليد هذا البرج يحبون تقديم يد العون لهم في كافة الأمور التي يحتاجون فيها للدعم، مهما كلفهم ذلك من صعوبات وأموال أيضا، لذا يمكن تصنيفهم بأنهم أفضل الأصدقاء؛ لأنهم يقدمون احتياجات ورغبات أصدقائهم على حاجاتهم ورغباتهم.

كما أن مواليد الحوت مخلصون، وعاطفيون، وكلما حدثت مشكلة بين الأصدقاء أو في العائلة، فإنهم سيسعون لحلها بكامل طاقتهم، بالإضافة لأنهم أشخاص ودودين مع من حولهم من الأصدقاء والمقربين،

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

حظك اليوم السبت على الصعيد المهني بالنسبة لمواليد برج الحوت، مهنيا وماليا القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك وانطلق بلا خوف.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يخبرك علم الفلك وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، بأن اليوم السبت تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.