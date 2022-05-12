قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في عزاء الصحفية شيرين أبو عاقلة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الموجودين في بيت عزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة، المقام في كنيسة اللقاء، بمنطقة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا، وحاولت إنزال العلم الفلسطيني من المكان، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

قوات الاحتلال تُعيق دخول موكب وداع شيرين أبو عاقلة

وكانت قوات الاحتلال أعاقت دخول موكب وداع الشهيدة شيرين أبو عاقلة عند وصوله بيت حنينا وداخل ساحة المستشفى الفرنسي الذي سجي جثمانها فيه، وحاولت إنزال العلم الفلسطيني ومنع رفعه.

وأضافت المصادر أن مواطنة أصيبت بكسر في يدها خلال محاولة قمع الموجودين في ساحة المستشفى الفرنسي.

استدعاء شقيق شيرين أبو عاقلة للتحقيق

ولاحقا، كشفت مصادر أن قوات الاحتلال استدعت شقيق الشهيدة أنطون أبو عاقلة للتحقيق.

وكانت "أبو عاقلة" قد استشهدت، صباح أمس، خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، فيما اتهم زملاء لها وشهود عيان القوات الإسرائيلية الموجودة هناك بقتلها.