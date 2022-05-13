الإسكندرية تستعد لاستقبال أمطار رعدية غدا.. والدفع بسيارات الشفط للشوارع 

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن استعداداتها لاستقبال أمطار غدا السبت، بعد رصد كميات من السحب الركامية علي شمال البلاد وشمال الصحراء الغربية، والتي تهيئ الفرص لتساقط الأمطار الديمية أي تستمر لفترات لكنها خفيفة الي متوسطة، على أن تكون متفرقة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية على سيدى عبدالرحمن والضبعة والعلمين وضواحي غرب الإسكندرية قد يرافقها الرعد أحياناً.

استعدادات الإسكندرية لأمطار صيفية

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن استمرار رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات و البدلات اعتبارا من مساء اليوم ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار التي تتزامن مع فصل الربيع وبداية فصل الصيف، مع العمل على تطهير الشنايش و المطابق و تخفيض مناسيب محطات الرفع و اعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف في بيان، أنه تم التنبيه على الاستعداد لكافة عناصر الطواريء بعدد 2 سيارة بكل منطقة و 10 سيارة بالطوارئ و 3 بدالة بالمعدات المركزية و نوباتجية المناطق و المحطات.

استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكداً علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.